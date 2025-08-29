В чем плюсы вымачивания орехов перед едой

Их также можно прокалить на плите

Орехи вкусны и питательны, ими приятно перекусить, и они особенно украшают вкус выпечки, десертов и салатов. Некоторые эксперты советуют замачивать орехи в воде перед едой. Какие же преимущества это дает?

В орехах, даже в визуально чистых, могут содержаться частички пыли, грязи, возможно и присутствие микроорганизмов. Потому перед едой орехи лучше хорошо промыть в холодной воде, а после прокалить на сковороде либо подержать в духовке около 15 минут при 50—60 °C.

В чем же преимущество именно замачивания? Эта мера позволяет смягчить вкус и консистенцию орехов, убрать излишнюю горечь или терпкость. Замачивание улучшает текстуру орехов, что важно, когда нужно приготовить пасту, растительное молоко или десерт с нежной консистенцией.

«Замачивание орехов способствует их легкому усвоению, такие орехи проще разжевать, и это снижает нагрузку на желудок, что важно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом», — говорят гастроэнтерологи.





Еще минералам из орехов — кальцию, железу и цинку проще усвоиться, потому что замачивание, пусть и незначительно, но сокращает уровень фитиновой кислоты.

Замачивать орехи следует в стеклянной или керамической посуде и только в теплой воде, горячую использовать не надо. Орехи должны быть полностью покрыты жидкостью. Также в воде рекомендуется развести чайную ложку соли — это нужно для ускорения ферментативных процессов и снижения активности фитиновой кислоты. Накрыв, орехи оставляют на несколько часов при комнатной температуре, после промывают и при необходимости просушивают, как было написано выше.

Помните, что замачивание применяется только для сырых орехов без каких-либо добавок. Плотным и крупным ядрам требуется больше времени на вымачивание, так, кешью хватит и двух часов, а грецким может потребоваться до 12.

Читайте также: Орехи могут поддержать здоровье нервной системы.

Смотрите еще: Как избежать отравления миндалем.

Это тоже интересно: Жительница Челябинской области вырастила 13 кг орехов.