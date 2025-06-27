Как избежать отравления миндалем

Орех может быть опасен

Миндаль — вкусный орех, богатый витаминами, минералами и полезными жирами. Однако при неправильном употреблении он может представлять угрозу для здоровья.

Некоторые виды миндаля, особенно горький миндаль, содержат амигдалин — вещество, которое при метаболизме превращается в синильную кислоту. В больших дозах она приводит к отравлению, проявляющемуся головной болью, тошнотой, рвотой, головокружением и даже тяжелыми нарушениями дыхания.

Миндаль также один из аллергенных продуктов. У людей с аллергией он способен вызвать кожные реакции, отек, сложности с дыханием и анафилаксию.

«Избыточное употребление миндаля порой приводит к расстройствам желудка, запорам и другим нарушениям пищеварения из-за высокого содержания клетчатки и жиров», — говорят гастроэнтерологи.

Чтобы избежать отравления орехом, обратите внимание на его вид: горький миндаль обычно продается только в промышленной обработке и не предназначен для прямого использования в пищу. Для домашнего потребления лучше брать только сладкий миндаль.

Перед едой замочите миндаль на несколько часов в воде или просто немного обжарьте его, чтобы снизить содержание амигдалина. И не превышайте рекомендуемую дневную норму — обычно это 20—30 граммов орехов.

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