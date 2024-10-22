Орехи могут поддержать здоровье нервной системы

Из них легко приготовить конфеты и даже котлеты

В качестве перекуса, вместо шоколадного батончика например, диетологи рекомендуют включать в свой рацион небольшую горсть орехов — это будет не только вкусно и питательно, но и полезно. Орехи хоть и очень калорийны, но, если грамотно вписать их в суточный рацион, станут отличным источником ценных веществ и поддержат здоровье.

Орехи богаты ненасыщенными жирами, особенно омега‑3 и омега‑6 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Продукт является хорошим источником растительного белка, важного для восстановления и роста тканей.





«Орехи содержат различные витамины, включая витамин E, считающийся мощным антиоксидантом и защищающим клетки от повреждений, а также витамины группы B, например фолат, ниацин, которые играют важную роль в обмене веществ и поддержании нервной системы», — говорят диетологи.

В орехах много минералов — магния, кальция, калия, фосфора, железа и цинка. Магний, например, важен для работы сердечно-сосудистой системы и поддержания нормального уровня сахара в крови, кальций и фосфор укрепляют кости, калий нормализует сердечный ритм, железо доставляет кислород к органам и тканям, цинк укрепляет иммунитет. И это лишь часть функций, за которые отвечают названные элементы.

Орешки содержат значительное количество клетчатки — она способствует пищеварению и ощущению сытости, а еще фитостеролы — эти растительные соединения заботятся о нашем сердце.





Как есть орехи? Орехи можно есть как самостоятельный продукт, так и добавлять в каши или йогурты, салаты и выпечку, готовить из них пасту и мазать на хлеб, использовать для улучшения текстуры смузи и приготовления молока и соусов.

Измельченные орехи можно даже использовать в качестве основы для вегетарианских котлет или бургеров. Достаточно смешать их с бобами, овощами и специями, сформовать котлеты, обжарить или запечь.

А еще орехи помогут легко заменить покупные сладости домашними, для этого орехи и финики измельчают в блендере, делают шарики и обваливают в кокосовой стружке или какао-порошке.

На основе орехового молока можно приготовить домашнее мороженое, добавив в него фрукты или темный шоколад.