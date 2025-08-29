Жительница Челябинской области вырастила 13 кг орехов

Более 10 лет садовод собирает урожай лещины

Лещину жительница поселка Солнечного Надежда Махнина посадила 17 лет назад. Саженцы купила на выставке «Агро» — интересно стало, что это за культура.

«Лещина, фундук — это практически одно и то же. Просто лещина — дикорастущий орех, а фундук окультуренный, он покрупнее», — поясняет садовод.

Двухлетние саженцы орешника развивались года четыре, пока не начали плодоносить. Орехов сначала было немного.

«Потом я прочитала, как за ним ухаживать. Его обязательно надо формировать. Иначе он загустится и плодоносить не будет», — делится Надежда Махнина.

Каждый год осенью, как лещина отплодоносит и опадут листья, хозяева проводят обрезку. Вырезают середину куста, там очень много поросли появляется за лето. И формируют его в форме чаши с пустой серединой и крупными ветвями по краям. Так орешник с каждым годом все больше и больше дает орехов.

Самый большой урожай, который удавалось собрать хозяйке с орешника, — 13 килограммов. В этом году лещина плодоносит скромно. В августе орехи начинают созревать и падать. Их нужно собирать.

Растение не любит засуху. В безводное лето его обязательно надо поливать в июле.

«Если июль засушливый и орешник не поливать, то на следующий год орехов не будет. А так он очень неприхотливый, практически ничем не болеет, иногда только какие-то мошки докучают, листья обгрызают по краям, но это не критично для него, он никак не реагирует на плодоношение», — рассказывает Надежда Махнина.

Кустарник вырастает высотой около 4 метров. У него очень агрессивная корневая система. Развиваясь, он начинает угнетать растения, которые расположены рядом.

«Первый раз посадила, он рос потихоньку. Рядом был высажен абрикос. Сейчас половина веток абрикоса, которые обращены к орешнику, засохла. Там, где орешник, не будут расти другие культурные растения», — уверена садовод.

Орехи хозяева используют на еду, добавляют в выпечку. Надежда Махнина пришла к тому, что орехи надо дозаривать. После сбора она раскладывает его в сита сушилки и ставит на жаркую веранду. Там орех подсушивается, в таком виде он легче колется. Хранят орехи в холщовых мешочках.

Сегодня, 29 августа, отмечают Ореховый Спас. Это третий и последний августовский православный праздник в честь Спасителя. Он также известен как Хлебный Спас, Спас на холсте или Холщовый Спас. Праздник символизирует завершение уборки урожая, особенно хлеба и орехов, которые освящают в церквях и употребляют в пищу.

С Ореховым Спасом связано множество народных традиций и поверий. В этот день пекут хлеб из освященного зерна, дарят его соседям и нуждающимся. Также принято освящать источники и колодцы воды, чтобы вода не замерзала зимой. Богатый урожай орехов на праздник считается предвестником небогатого урожая в следующем году, но хорошего урожая хлеба.