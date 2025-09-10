Улучшить сон поможет ванна с магниевой солью

Средство успокаивает нервы и расслабляет мышцы

Обеспечить организм магнием можно не только при помощи сбалансированного питания и приема добавок, но и путем внешнего воздействия, а именно принимая перед сном ванну с магниевой солью. Какие преимущества дает такая процедура?

Магний снижает возбудимость нервной системы и борется с гипертонусом мышц, предотвращает судороги, спазмы и справляется с мышечной скованностью после физической нагрузки, что уменьшает боли после тренировок и облегчает восстановление.

«Благодаря расслабляющему эффекту, оказываемому на мышцы и нервную систему, ванна с магниевой солью способствует расслаблению и комфортному засыпанию. У людей с хроническим стрессом качество отдыха после таких процедур заметно улучшается», — говорят терапевты.

Ванна с магниевой солью позволяет смягчать кожу, увлажнять ее и минимизировать сухость. При раздражениях покровов или зуде вода с магниевой солью оказывает местное успокаивающее воздействие.





Для стандартной полной ванны взрослому человеку обычно рекомендуют использовать 250—500 г магниевой соли. Время процедуры может занимать 12—20 минут в теплой воде (примерно 37—38°C). После ванны рекомендуется ополоснуться прохладной или теплой водой и не перегреваться.

Такие ванны можно принимать каждые три дня, а людям с повышенной усталостью или мышечными болями — по мере необходимости, ориентируясь на самочувствие.

При беременности и хронических заболеваниях прием ванны с магниевой солью нужно согласовать с врачом. Какие-либо нарушения целостности кожных покровов являются противопоказанием для процедуры.

Желательно выбирать чистый магний сульфат без добавок, ароматизаторов, красителей и искусственных веществ. Важно понимать, что магниевая соль для ванн не заменяет лечение заболеваний и не устраняет системный дефицит магния, если он действительно имеется.

