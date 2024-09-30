При артрите и целлюлите поможет гидромассаж

Кому еще подойдет процедура

Подводный душ-массаж, или гидромассаж, относится к одной из эффективных методик физиотерапии, применяемых при артрите, сколиозе, заболеваниях ЖКТ и нервной системы, целлюлите и даже депрессиях.

Температура воды в ванне при гидромассаже немного выше температуры тела. Первые пять минут происходит привыкание к воде, затем начинается сеанс двадцатиминутного массажа. Отметим, что интенсивность напора, угол наклона и распыление струи определяются врачом. Завершается все пятиминутным отдыхом в воде.

«Лечебный эффект заметен после первой водной процедуры. Происходит улучшение кровотока, ускорение обмена веществ, организм приобретает общий тонус. Теплая вода стимулирует жизнедеятельность мышц и сосудов. Контрастный душ укрепляет иммунитет и снижает чувствительность нервной системы. Оказывается местное анестетическое действие», — говорит физиотерапевт поликлиники № 3 городской клинической больницы № 1 Челябинска Татьяна Алешкина.

В зависимости от диагноза курс гидромассажа состоит из 5—10 сеансов.