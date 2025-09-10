Раз в неделю коже нужно давать отдых от макияжа

Это важно для состояния микробиома

Если вы постоянно делаете макияж, устраивайте коже отдых от декоративной косметики хотя бы один раз в неделю. Слой макияжа препятствует естественному дыханию и процессу обновления клеток, повышая также влажность и температуру кожи лица, что провоцирует раздражения и высыпания.

«Многие косметические средства содержат консерванты, отдушки, красители и спирт. У чувствительной кожи или при склонности к аллергии такие ингредиенты способны вызывать раздражение, зуд, покраснение или дерматит. Тяжелый слой макияжа или косметика, не подходящая вашему типу кожи, может забивать поры, что чревато угревой сыпью и обострением уже существующих проблем», — говорят дерматологи.

Большинству людей, у которых нет выраженных дерматологических проблем, достаточно обеспечивать косметический детокс один-два раза в неделю. Если же кожа нуждается в серьезной профессиональной помощи, стоит временно совсем отказаться от декоративной косметики и посетить врача для решения проблем.

В дни без макияжа рекомендуется применять мягкие очищающие и увлажняющие средства и не забывать о защите покровов от ультрафиолета. Прочая уходовая косметика тоже может быть использована.

