Какие ошибки женщины совершают при бритье ног

Почему не нужно удалять волосы против их роста

Существует много способов, чтобы избавиться от нежелательной растительности на теле, но одним из самых распространенных является бритье. Какие ошибки женщины могут совершать при этой процедуре, что впоследствии не дает насладиться идеальной гладкостью ног?

Нераспаренная кожа. Чтобы после бритья вас не беспокоили покраснения и раздражения на коже, покровы нужно подготовить, а именно распарить. То есть бриться следует после того, как вы примете душ или ванну, а не перед этим. И обязательно используйте пену для бритья, она снизит трение станка о кожу.

Отсутствие скрабирования. Обязательно перед бритьем проскрабируйте кожу, так получится избавиться от омертвевших и ороговевших частичек кожи, что важно для более комфортного бритья и лучшего результата.

Спешка. Не нужно бриться второпях, это мешает качеству и несет риски порезов.

Тупая бритва. Лезвия бритвы должны быть острыми, иначе многократные прохождения по коже затупившейся бритвой усугубят состояние покровов. Меняйте бритву регулярно. Это, кстати, еще и вопрос гигиены.





Чужой станок. Нельзя пользоваться станком мужа. Даже если он об этом не узнает, все равно нельзя. Женские станки могут отличаться от мужских: они созданы, чтобы повторять изгибы ног и работать с более чувствительной кожей. К тому же личный станок — это забота о гигиене.

Проблемная кожа. Если кожа воспалена или раздражена, разумнее отложить бритье, пока покровы не восстановятся, иначе проблемы усугубятся. При наличии постоянных неприятностей с кожей стоит посетить дерматолога.

Жесткое полотенце. После бритья не вытирайтесь жесткими полотенцами и вообще старайтесь не тереть кожу. Удалите основную влагу, аккуратно промокая мягким полотенцем.

Нет увлажнения. После бритья нужно сразу успокоить и увлажнить кожу специальным кремом или гелем, и лучше наносить средство на слегка влажную кожу.

Бритье против роста. Так обычно все и делают, но все же первый раз рекомендуется пройтись бритвой по росту волос, а лишь во второй — против. При чувствительной коже вообще нежелательно брить «против шерсти», так больше рисков повредить кожу и вызвать сильное раздражение.

Бритье перед пляжем. Это тоже частая ошибка. Если вы собираетесь загорать, нужно побриться за 8—12 часов до контакта с солнцем, иначе кожа испытает сильный стресс, что обернется неприятностями в виде раздражений, воспалений и ожогов.