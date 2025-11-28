Тренд на тишину может стать опасным для этой категории людей

Когда погружение в цифровой детокс имеет нежелательный эффект

Мода на цифровой детокс, где требуется 15 и более минут проводить в полной тишине, как оказалось, подходит далеко не каждому. Что же тут может быть плохого, подумаем мы, ведь еще относительно недавно все жили без интернета и прекрасно себя чувствовали? Причина в том, что у любой медали есть две стороны, а всякое действие имеет свои положительные и отрицательные последствия — не обязательные, но вероятные.

«Цифровой детокс направлен на стабилизацию психики, снижение тревожности и стресса, но вот яркие представители тревожников, которым действительно диагностировано расстройство, могут столкнуться с негативным влиянием погружения в тишину. Они, оставшись один на один со своим сознанием, рискуют быть охвачены панической атакой или катастрофическими мыслями», — предупреждают психотерапевты.

Для таких пациентов наличие информационного шума способно выступать чем-то вроде психологической защиты, барьера против личного внутреннего хаоса. Если подобную заслонку резко отодвинуть, человека может завалить тем, к чему его психика вовсе не готова. Так что и модную практику порой тоже требуется согласовать с врачом.

