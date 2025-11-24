Россияне охвачены трендом ничегонеделания против тревоги

В чем суть и что дает такая практика

Очередной тренд захватил россиян. Имя направлению — Raw Dogging Boredom, что означает «перетерпеть скуку без отвлечений» или «осознанная скука». Идея состоит в том, чтобы просидеть 15 минут в абсолютной тишине: не пользоваться телефоном, не включать телевизор, не слушать музыку и даже не читать книгу — вообще ничем не заниматься, оставшись один на один со своими мыслями, отключившись от внешних стимулов.

Тренд настолько увлекает людей, что они начинают вести дневники скуки, устраивая практику ничегонеделания ежедневно. Поначалу все испытывают одинаковые ощущения: продержаться без любимой игрушки — телефона — даже четверть часа оказывается весьма сложным занятием. Время замедляется так, что 15 минут спокойствия воспринимаются как все 60. Однако затем происходит удивительное: по окончании опыта в голове наступает непривычная до этого момента тишина.





Кто-то даже увеличивает продолжительность упражнения до получаса, отмечая, что первая половина времени уходит лишь на то, чтобы мозг прекратил сопротивление. По прошествии нескольких сеансов люди понимают, что стали менее тревожными и способными рождать новые идеи и желания — в голове словно освободилось место для чего-то продуктивного. Место, которое ранее забивал информационный шум. Тишина является особым инструментом для поиска решений: если человек пребывает в спокойной среде, мозгу открывается потайная дверца, за которой находятся наиболее смелые и оригинальные идеи.

Медики поддерживают практику, также называя ее преимущества: при отдыхе в тишине снижается артериальное давление, замедляется частота сердечных сокращений, расслабляются мышцы, повышается концентрация внимания, спокойствием подавляется кортизол, что важно для минимизации стрессового воздействия, улучшается качество сна — у менее тревожных людей процессы засыпания и пробуждения проходят значительно легче.

Читайте также: Тишина способствует формированию новых нейронов.

Смотрите еще: Как беспричинная тревога портит жизнь.