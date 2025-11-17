Люди практикуют цифровой детокс из‑за усталости от информации

Какую пользу организм получает от такого отдыха

Цифровая эпоха принесла нам массу удобств и возможностей, однако постоянное использование гаджетов негативно сказывается на здоровье. Современному человеку крайне важно периодически устраивать себе цифровой детокс и учиться обходиться без доступа в интернет в течение какого-то периода.

Проведенное исследование показало, что свыше 75% опрошенных устают от обширного информационного потока и более 50% из них уже практикуют отдых от интернета, чтобы уравновесить виртуальную и реальную жизнь.

Чем полезен цифровой детокс:

• улучшение качества сна. Постоянное использование смартфонов перед сном мешает выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон. Освобождение вечера от экранов способствует глубокому расслаблению и улучшает качество отдыха ночью, а еще это сокращение нагрузки на позвоночник и органы зрения;

• повышение концентрации внимания. Погруженность в соцсети снижает способность концентрироваться и фокусироваться на одной задаче. Без постоянного отвлечения мозг работает эффективнее, улучшается память и продуктивность;

• укрепление иммунитета. Стресс и усталость, вызванные переизбытком цифровой информации, ослабляют иммунитет. Регулярный отдых от технологий помогает снизить напряжение и позаботиться о защитных силах организма;

• снижение уровня тревожности. Частое пребывание онлайн усиливает тревогу и порождает чувство беспокойства. Отключение от сети дает возможность отдохнуть от бесконечного потока новостей и переживаний, снижая эмоциональное давление;

• усиление социальных связей. Живое общение гораздо полезнее виртуального. Определенный отказ от мессенджеров дает возможность больше времени проводить с близкими людьми, укрепляя личные отношения и социальные связи;

• экономия энергии. Организм тратит много ресурсов на обработку поступающей извне информации. Перерыв от гаджетов освобождает энергию для творчества, хобби и физической активности.

