Психологи призывают людей провести «зачистку» чатов

Это избавит от информационного шума и сохранит психику

Человек ежедневно пропускает через себя непрерывный поток информации — от рабочих задач до бессмысленных рилсов в соцсетях. А уж сколько новостных сообщений поступает каждому из нас в мессенджерах… И не будем забывать, что многие к тому же почти не расстаются с наушниками. Такая жизнь кажется вполне естественной и нормальной, но так ли это на самом деле?

«Фоновая реклама, новостные сводки, чаты, скроллинг — повседневная жизнь полна информационного шума — главного токсина современного сознания, эффект которого имеет физиологические и психологические последствия. Синдром рассеянного внимания — один из них. Наш мозг привык к клиповому ритму. Для сосредоточения на сложной задаче после уведомления необходимо когнитивное усилие — включение в работу требует до 20 минут. Умножьте на 20 уведомлений в день — и получите нулевую глубину и выгорание», — говорит медицинский психолог Челябинского областного центра реабилитации Елена Куба.

Тревога становится чем-то вроде базового фона. От постоянной многозадачности и наплыва негативных новостей перегружается лимбическая система. Организму приходится жить в режиме «повышенной боевой готовности». Ваши бессонница, раздражительность, вспыльчивость также могут быть результатом перенасыщения шумом.

«Если вы завтракаете со смартфоном, идете по улице в наушниках, общаетесь с семьей и параллельно отвечаете в рабочем чате — это не жизнь „в моменте“, это жизнь на автопилоте. Информационный шум — это не данность, а вызов, и человеку важно сохранить свое психическое здоровье», — отмечает специалист.

Чтобы стабилизировать свое состояние, психологи советуют заняться информационной гигиеной. Определите для себя «цифровое окно», когда все уведомления на телефоне будут выключены. Например, после 20 часов вечера вы не подходите к смартфону, а уделяете время семье, домашним питомцам, хобби, прогулке и подготовке к качественному сну. Также важно пересмотреть все свои каналы, чаты и рассылки и удалить все, что крадет ваши время и нервы, оставив только те, что соответствуют профессиональным и личным целям.

Читайте также: Россияне охвачены трендом ничегонеделания против тревоги.

Смотрите еще: Люди практикуют цифровой детокс из‑за усталости от информации.