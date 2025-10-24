Свыше 50% людей могут жить с гипертонией и не знать о диагнозе

На какие признаки обратить внимание

Согласно данным медицинских опросов, лишь 45% людей в течение последнего года проверяли свое артериальное давление, а это значит, что остальные 55% могут жить с диагнозом гипертония и даже не подозревать о сосудистой патологии. Меж тем отсутствие лечения при этом заболевании опасно такими осложнениями, как сердечный приступ и инсульт.



«Нередко артериальная гипертония может протекать без явных симптомов, но это не значит, что, если с самочувствием все относительно нормально, человеку не требуется терапия. Давление обязательно следует привести к безопасным показателям, иначе осложнений не избежать», — предупреждают кардиологи.

На гипертонию могут указывать проявления в виде затуманенности зрения, носовых кровотечений, сбивчивого дыхания, болей в груди, головокружений и головных болей и, конечно, значения систолического (верхнего) давления свыше 130—140 мм ртутного столба.

