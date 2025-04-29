Когда давление 120/80 представляет опасность

Оно больше не считается эталоном

Если еще недавно артериальное давление 120/80 мм рт. ст. относилось к золотому стандарту показателей здоровья, теперь медики сообщают, что у некоторых людей такие значения могут говорить о надвигающейся угрозе.

Если человек является хроническим гипотоником и для него привычно, когда верхнее давление не поднимается выше чисел 90 или 100, то значение в 120 уже проявится плохим самочувствием: головной болью, головокружением, тошнотой, шумом в ушах.

«У людей с гипотонией сосуды адаптированы к низким показателям давления, и при таком повышении они уже столкнутся с избыточной нагрузкой, что может их повредить», — предупреждают кардиологи.





Это особенно опасно для молодых худощавых женщин, спортсменов, людей с симптомами вегетососудистой дистонии.

При ортостатической гипотензии повышение до 120/80 тоже критично. Такая патология характеризуется снижением давления, когда человек встает после лежания или сидения. Когда показатели давления сначала стремительно падают, а после подскакивают до 120/80 и при этом в глазах темнеет, это бывает признаком патологического состояния: проблем с тонусом сосудов, болезни Паркинсона, диабетической нейропатии.

Если человек относится к старшей возрастной группе и при этом у него имеется атеросклероз, для него такое «стандартное» давление тоже будет плохим симптомом. У людей возраста 70+ давление в норме несколько повышается, потому стойкое его снижение способно указать на неполадки в организме: дефицит мозгового кровоснабжения, риски ишемического инсульта, когнитивные нарушения.





Беременным тоже важно следить за своим давлением. Так, если женщина-гипотоник сталкивается со значениями 120/80 в период второго триместра, это может означать плацентарную недостаточность, задержку развития ребенка, преэклампсию (при этом в моче еще будет белок).

«Острые состояния — инфаркт миокарда, легочное кровотечение или анафилактический шок при тахикардии, при которых происходит резкое снижение высоких показателей до „нормальных“ 120/80, — тоже плохой признак, приводящий к ухудшению кровоснабжения жизненно важных органов», — сообщают врачи.

Давление 120/80 — повод для обращения к врачу, если при этом есть неврологические нарушения (лицевая асимметричность, ощущение слабости в конечностях), боли в груди, одышка в спокойном состоянии, спутанность сознания, прекращение мочеиспускания, если человек страдает патологией почек или сахарным диабетом. Вызов скорой помощи требуется, когда показатели стали «нормальными» вслед за гипертоническим кризом, если при таком давлении имеется острая боль где бы то ни было, если человек потерял сознание.