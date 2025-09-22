Как пережить осень комфортно: советы для снижения метеочувствительности

Что позволит легче справиться с перепадами температур

Осень — прекрасное и поэтичное время года, но часто именно осенью многие сталкиваются с ухудшением самочувствия, вызванным колебаниями атмосферного давления, влажности воздуха и температуры. Что же делать, чтобы легче переносить капризы природы?

«Наш организм способен приспосабливаться к изменениям окружающей среды, однако некоторые люди особенно остро реагируют на резкую смену погодных условий. Чаще всего причинами метеозависимости становятся хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ослабленный иммунитет, стрессовые состояния и гормональные изменения», — говорят терапевты.

Особенно уязвимы пожилые люди, беременные женщины, подростки, пациенты с вегетососудистой дистонией, заболеваниями суставов и позвоночника, гипертонией, бронхиальной астмой и другими болезнями органов дыхания.

Основные симптомы метеорологической зависимости включают: головокружение, слабость, усталость, сонливость или бессонницу, повышение артериального давления или приступы гипотонии, онемение конечностей, покалывание пальцев рук и ног, головные боли, мигрени, мышечные спазмы, боли в суставах, усиление симптомов хронических заболеваний дыхательных путей, тревожность, раздражительность, эмоциональную нестабильность.





Чтобы минимизировать неприятные ощущения и поддержать хорошее самочувствие, рекомендуется соблюдать ряд простых рекомендаций:

• Здоровое питание. Включайте в рацион больше свежих овощей, фруктов, богатых витаминами A, C, E, группы B, магния, калия, кальция. Полезны орехи, рыба жирных сортов, оливковое масло, кисломолочные продукты. Ограничьте потребление соли, кофеина, алкоголя, сладостей.

• Регулярные физические нагрузки. Умеренная физическая активность улучшает кровообращение, укрепляет сердце и сосуды, повышает общий тонус организма. Подходят прогулки на свежем воздухе, плавание, йога, пилатес, танцы, лечебная гимнастика. Избегайте чрезмерных занятий перед сном.

• Режим сна. Нормализуйте режим отдыха и бодрствования, старайтесь ложиться спать примерно в одно и то же время ежедневно. Оптимальная продолжительность сна ночью составляет около 7–8 часов.

• Контроль уровня стресса. Практикуйте техники релаксации: дыхательные упражнения, медитации, ароматерапию, массаж, занятия творчеством, чтение книг, прослушивание музыки. Регулярно общайтесь с близкими людьми, занимайтесь любимыми хобби.

• Поддержание водного баланса. Употребляйте достаточное количество чистой питьевой воды, травяных чаев, компотов, морсов без сахара. Обеспечивайте оптимальные условия микроклимата дома и на работе: влажность воздуха — около 40—60%, температура — в пределах 18—22°C.

• Прием витаминов и минералов. Проконсультируйтесь с врачом относительно целесообразности получения витаминно-минеральных комплексов, адаптогенов растительного происхождения (элеутерококк, родиола розовая, лимонник китайский).

Если проблемы повторяются регулярно, сопровождаются выраженным дискомфортом, вызывают тревогу, обязательно обратитесь к специалисту. Возможно, вам потребуется дополнительное обследование, коррекция образа жизни или назначение лекарственных препаратов.

