Осень — прекрасное и поэтичное время года, но часто именно осенью многие сталкиваются с ухудшением самочувствия, вызванным колебаниями атмосферного давления, влажности воздуха и температуры. Что же делать, чтобы легче переносить капризы природы?

«Наш организм способен приспосабливаться к изменениям окружающей среды, однако некоторые люди особенно остро реагируют на резкую смену погодных условий. Чаще всего причинами метеозависимости становятся хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ослабленный иммунитет, стрессовые состояния и гормональные изменения», — говорят терапевты.

Особенно уязвимы пожилые люди, беременные женщины, подростки, пациенты с вегетососудистой дистонией, заболеваниями суставов и позвоночника, гипертонией, бронхиальной астмой и другими болезнями органов дыхания.

Основные симптомы метеорологической зависимости включают: головокружение, слабость, усталость, сонливость или бессонницу, повышение артериального давления или приступы гипотонии, онемение конечностей, покалывание пальцев рук и ног, головные боли, мигрени, мышечные спазмы, боли в суставах, усиление симптомов хронических заболеваний дыхательных путей, тревожность, раздражительность, эмоциональную нестабильность.


Чтобы минимизировать неприятные ощущения и поддержать хорошее самочувствие, рекомендуется соблюдать ряд простых рекомендаций:

Здоровое питание. Включайте в рацион больше свежих овощей, фруктов, богатых витаминами A, C, E, группы B, магния, калия, кальция. Полезны орехи, рыба жирных сортов, оливковое масло, кисломолочные продукты. Ограничьте потребление соли, кофеина, алкоголя, сладостей.

Регулярные физические нагрузки. Умеренная физическая активность улучшает кровообращение, укрепляет сердце и сосуды, повышает общий тонус организма. Подходят прогулки на свежем воздухе, плавание, йога, пилатес, танцы, лечебная гимнастика. Избегайте чрезмерных занятий перед сном.

Режим сна. Нормализуйте режим отдыха и бодрствования, старайтесь ложиться спать примерно в одно и то же время ежедневно. Оптимальная продолжительность сна ночью составляет около 7–8 часов.

Контроль уровня стресса. Практикуйте техники релаксации: дыхательные упражнения, медитации, ароматерапию, массаж, занятия творчеством, чтение книг, прослушивание музыки. Регулярно общайтесь с близкими людьми, занимайтесь любимыми хобби.

Поддержание водного баланса. Употребляйте достаточное количество чистой питьевой воды, травяных чаев, компотов, морсов без сахара. Обеспечивайте оптимальные условия микроклимата дома и на работе: влажность воздуха — около 40—60%, температура — в пределах 18—22°C.

Прием витаминов и минералов. Проконсультируйтесь с врачом относительно целесообразности получения витаминно-минеральных комплексов, адаптогенов растительного происхождения (элеутерококк, родиола розовая, лимонник китайский).

Если проблемы повторяются регулярно, сопровождаются выраженным дискомфортом, вызывают тревогу, обязательно обратитесь к специалисту. Возможно, вам потребуется дополнительное обследование, коррекция образа жизни или назначение лекарственных препаратов.

