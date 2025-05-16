Почему человек не чувствует высокого давления

Чем опасна скрытая гипертония

Гипертония — одно из самых распространенных хронических заболеваний, осложняющих качество жизни человека. Однако есть люди, которые могут не чувствовать симптомов высокого давления, что делает течение скрытой болезни более опасным.

Гипертония часто называется «тихим убийцей», так как многие пациенты не осознают, что у них высокое артериальное давление. Без явных симптомов, таких как головная боль или головокружение, люди могут не обращать внимания на свое состояние, что приводит к отсутствию лечения и контроля над заболеванием.

«Высокое артериальное давление без симптомов вызывает серьезные осложнения, такие как инсульт, инфаркт миокарда, сердечную недостаточность, поражение почек, проблемы со зрением — ретинопатию. Эти состояния могут развиваться незаметно, пока не достигнут критической стадии, требующей неотложной медицинской помощи», — информируют кардиологи.





Существует несколько причин, почему высокое давление может не вызывать симптомов:

• адаптация организма — в некоторых случаях организм может адаптироваться к высоким показателям давления, что приводит к отсутствию субъективных ощущений;

• наследственность — у людей с семейной историей гипертонии может наблюдаться бессимптомное течение заболевания;

• возрастные изменения — с возрастом артерии теряют эластичность, что может приводить к более высокому давлению без видимых симптомов;

• обманчивая симптоматика — иногда гипертония маскируется под другие заболевания, и человек списывает свое недомогание на усталость или стресс; также проявления могут нарастать постепенно, и в начале болезни человек не придает значения несущественному недомоганию.

Из-за того, что гипертония бывает бессимптомной, регулярный контроль артериального давления становится особенно важным. Всем людям, особенно старше 40 лет, рекомендуется проходить периодические медицинские осмотры и измерять давление. Это позволит выявить проблему на ранней стадии и начать лечение. Отметим, гипертония может случиться и раньше, поэтому периодически измерять давление нужно и тем, кому еще далеко до 40.

Если у вас есть факторы риска, такие как избыточный вес, малоподвижный образ жизни, курение или высокое содержание соли в рационе, важно быть особенно внимательным. Поддержание здорового образа жизни, включая правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек, помогает контролировать уровень артериального давления и снизить риск развития гипертонии.

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