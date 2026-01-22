Сон в «коконе» из подушек уничтожает позвоночник

Как очередной тренд вредит здоровью

Некоторым людям хочется спать в коконе из одеял и подушек, потому что это создает приятные ассоциации с безопасным гнездышком и становится даже своеобразной отсылкой к детству, когда нам доводилось сооружать себе «домики» и «убежища» из покрывал и подушек.

Лежанки с обилием подушек также напоминают люльки с мягкими бортиками, в которых укачивают младенцев, потому зумеры, которые часто сталкиваются с тревогой, стрессом, хронической усталостью, нехваткой сна и тяжелым переживанием психологических кризисов, пытаются подобным образом привести свое тело и психику к балансу.

Однако придуманный зумерами вирусный тренд на «картофельные кровати» способен уничтожить позвоночник человека.

«Как игра, способ самовыражения или забавная декорация для фотографии такая „кровать“ может пригодиться. Если полежать в ней минут 15 — вреда тоже не будет, а вот спать в ней по ночам нежелательно. Ведь для полноценного сна нужна ровная поверхность, без бугров и узких „бортиков“. А для молодого и растущего организма тем более: ведь позвоночник еще формируется и забота о нем — залог здоровой осанки на всю жизнь», — говорит кандидат психологических наук, доцент и ответственный по воспитательной работе кафедры социальной работы Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Мария Цыганкова.

Как для физического, так и для психического здоровья куда более полезным станет сон на ровной поверхности с правильно подобранным по степени жесткости матрасом и не слишком высокой подушкой. С целью добавления спальному месту уюта лучше обратиться к эффекту глубокого сенсорного давления, которое может обеспечить специальное одеяло, расслабляющее, снимающее тревожность и вызывающе крепкий сон.

