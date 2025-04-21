Носки позволяют крепче спать

Кому полезно утеплять ноги

Определяющим фактором в вопросе «Нужно ли надевать носки на ночь или нет?» должен быть ваш комфорт. Интересно, что ученые тоже задавались этим вопросом и даже определили, что сон в носках весьма полезен. За счет согревания стоп повышается секреция мелатонина, а также сокращается уровень кортизола, что снимает нервное напряжение и делает сон более крепким.

«Важный аспект — при согревании стоп снижается температура тела благодаря явлению, именуемому вазодилатацией. Температура становится ниже ненамного, но этого хватает, чтобы скорее погрузиться в сон», — говорят сомнологи.

Еще носки способствуют стабильности терморегуляции — люди, у которых ноги в тепле, реже сталкиваются с ночными пробуждениями, потому что их сон делается более глубоким.

При склонности к судорогам тоже следует надевать носки, потому что холод их провоцирует, а в носках меньше вероятности столкнуться с онемением.

Тем, у кого сухая кожа и трещины на пятках, стоит мазать стопы специальным кремом и надевать носки, чтобы увлажнить покровы.

Учтите, что у носков не должно быть тугих резинок, иначе случится нарушение кровотока, а еще не стоит надевать изделия из синтетики, потому что так можно пострадать от потливости и грибка. И, конечно, для сна берите чистые носки, а не ложитесь в тех, в которых вы ходили весь вечер по дому, например.

Если у вас есть склонность к перегреву — как вариант, такое состояние типично для женщин в менопаузе, от носков лучше отказаться.

Читайте также: Почему женщинам нужно больше сна.