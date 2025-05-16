Отсыпаться в выходные вредно для здоровья

Режима стоит придерживаться каждый день

Если вы на протяжении всей рабочей недели сталкиваетесь с недосыпом, а в выходные желаете компенсировать этот дефицит более продолжительным сном, ничего не выйдет.

Во-первых, накопительного эффекта у сна не существует и отоспаться за неделю нехватки сна невозможно.

Во-вторых, слишком долгий сон вреден для здоровья. Исследования показывают, что люди, спящие более 9 часов в сутки, могут иметь повышенный риск развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и ожирение.

«Долгий сон также бывает маркером уже имеющихся хронических патологий, указывая на гипотиреоз, депрессию, синдром апноэ. Если вы спите много, но энергии вам это не добавляет, обратитесь к врачу», — говорят терапевты.

Долгий сон не всегда означает хороший сон. Если сон прерывистый, человек не сможет полноценно отдохнуть, даже если проведет в кровати много времени.

Если каждодневный полноценный сон в 7—8 часов благоприятно сказывается на массе тела, позволяя и худеть во сне, и держать уровень гормонов в норме, то от долгого сна есть риски замедления метаболизма.

Избыточный сон негативно влияет и на когнитивные функции, такие как память и внимание. Люди, спящие слишком долго, могут испытывать трудности с концентрацией и принятием решений.

Долгий сон сбивает естественные биоритмы организма, что вызывает проблемы с режимом сна и бодрствования, ухудшая общее самочувствие.