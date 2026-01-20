Ускорить засыпание поможет это одеяло

Оно полезно для людей, склонных к бессоннице

Если вы входите в число тревожных людей и часто испытываете проблемы с засыпанием, попробуйте обзавестись специальным утяжеленным одеялом, которое способствует погружению в объятия Морфея.

«Основное преимущество утяжеленного одеяла — в его возможности создавать мягкое давление, которое приятно телу и сопоставимо с легким массажем или объятиями. Благодаря такому эффекту в организме снижается производство стрессового гормона кортизола и повышается уровень „счастливых“ серотонина и дофамина, что обеспечивает замедление сердечного ритма, расслабляет нервную систему и вызывает глубокий сон», — говорят сомнологи.

При покупке такого одеяла важно учесть вес изделия, он должен быть равен 7—12% массы вашего тела. Одеяло легче этого показателя не обеспечит желаемый терапевтический эффект, а то, что окажется тяжелее, станет источником дискомфорта.

Читайте также: Сон при свете может вдвое повысить риски сердечного приступа.

Смотрите еще: Муж и жена должны спать под разными одеялами.