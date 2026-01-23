Сколько времени ребенку можно проводить в интернете

Постоянное пребывание в Сети всесторонне вредит здоровью

Современный человек буквально окружен электронными устройствами и расстается с ними разве что на время сна. Многие люди впали в настоящую зависимость от гаджетов, подорвав свое здоровье гиподинамией, нарушениями осанки, проблемами со зрением, болевым синдромом в шее и рабочей руке, а также пошатнув психику тревожностью и бессонницей.

Взрослый человек должен стремиться к осознанному использованию гаджетов и главным образом получать пользу при этом. Бесцельный скроллинг ленты незаметно крадет время и здоровье. Чтобы не попадать во власть ненужного контента, подписывайтесь только на действительно интересные для вас странички и ограничивайте свое времяпрепровождение в Сети, в особенности перед сном — отложить телефон подальше нужно минимум за час до того, как вы пойдете в спальню.

Контролировать себя особенно важно, если у вас есть ребенок, ведь именно родители играют ключевую роль в формировании здоровых привычек у детей, устанавливая правила и подавая личный пример.





«При использовании гаджетов следует помнить, что суммарная ежедневная продолжительность работы с электронными устройствами, оборудованными экранами (компьютерами, планшетами, смартфонами и прочим), не должна превышать для обучающихся: 1—2-х классов — 80 минут, 3—4-х классов — полтора часа, 5—9-х классов — два часа, старше 15 лет — два с половиной часа. Младшим школьникам рекомендуется пользоваться мобильным интернетом на смартфонах как можно меньше — не более 10 минут разово», — информируют специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

Ограничить пребывание в социальных сетях, мобильных приложениях, интернет-сервисах можно не только силой воли, но и с помощью настроек экранного времени внутри устройства. Тогда что ребенку, что взрослому не получится пользоваться гаджетом по истечении указанного периода.

И попробуйте устраивать для себя полный интернет-детокс еженедельно, а заодно приучите к этому детей. Долго искать повод не придется. Во-первых, это пойдет на благо физическому и ментальному здоровью и вы быстро это ощутите. Во-вторых, в ближайшее воскресенье будет Международный день БЕЗ интернета, так что уже сейчас можно запланировать на выходные что-то поинтереснее, чем залипание в соцсетях.

