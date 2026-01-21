Почему подростки доверяют незнакомцам в интернете вместо родителей

Как анонимным собеседникам удается вытеснить членов семьи из жизни ребенка

Реальность современного мира весьма сурова: родители часто замечают, что их дети спокойно вступают в доверительные отношения с незнакомцами в интернете, в то время как в семье между взрослыми и детьми доверие утрачено или вовсе никогда не присутствовало. Почему же анонимным пользователям соцсетей удается с такой пугающей легкостью влиять на чужих детей, вытягивая у них личную информацию, вымогая деньги, вовлекая в противоправные действия? Отчего же близкие перестают быть авторитетом в глазах подростка?

«Главная причина кроется в качестве и регулярности общения. Если родительское внимание — это редкие и часто формальные попытки из серии „Давай наконец поговорим!“, то незнакомец изначально демонстрирует ярко выраженный мотив: „Мне с тобой интересно“. Подросток, особенно в период активного поиска себя, остро нуждается в том, чтобы его слушали и понимали. Когда же его попытки пообщаться регулярно наталкиваются на безразличие или занятость родителей, он начинает искать альтернативные источники коммуникации», — объясняет доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского университета Минздрава России Вера Никишина.

Если у ребенка выражены социальные дефициты — он испытывает одиночество, недостаток признания в реальной жизни, сложности в общении со сверстниками, тогда коварным незнакомцам очень просто подобрать к нему ключ — всего-то нужно предложить дружбу и понимание. Если подросток растет во внешне благополучной семье, имеет высокий интеллект и разнообразные интересы, заманить его в ловушку интернет-злодеям будет сложнее, но они постараются сыграть на его увлечениях, амбициях или даже на иллюзии собственной неуязвимости и исключительности.

