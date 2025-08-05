Резкое похудение может привести к опущению почки

Жир оказывает поддержку органам

Чтобы похудение было безопасным и радовало результатами, в месяц можно терять не более четырех килограммов. Быстрое же похудение, к которому многие стремятся, влечет за собой массу проблем со здоровьем, среди которых и нефроптоз. При этой урологической патологии одной или обеим почкам свойственно смещаться за границы своего правильного анатомического положения и становиться подвижными.

«Смещение почки может произойти на фоне потери жировой ткани — при быстром похудении уменьшается слой жира, поддерживающий внутренние органы, в том числе и почки. Также резкое снижение веса не дает времени организму адаптироваться, а мышечный корсет может стать слабее, что снижает фиксацию почки — если мускулатура неразвита, вероятность опущения возрастает», — предупреждают нефрологи.

Опущение почки может проявляться болью в пояснице, ощущением тяжести, нарушением мочеиспускания, а в некоторых случаях и развитием почечной гипертензии или проблем с кровообращением органа.

Плавное снижение массы тела под контролем специалистов и укрепление мышц живота и поясницы с помощью упражнений позволит избежать появления блуждающей почки при желании улучшить фигуру.

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