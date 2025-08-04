Можно ли терпеть нужду по‑маленькому

Что происходит при этом с мочевым пузырем

Правильное функционирование мочевого пузыря во многом зависит от его своевременного опорожнения при возникновении позывов. Терпеть и откладывать поход в туалет нельзя, потому то мочевой пузырь является мышечным органом, которому присуще сокращение, а удерживание в себе мочи в течение длительного времени чревато растяжением пузыря.

«Когда поход в туалет откладывается, мочевой пузырь продолжает заполняться. В норме его объем составляет около 400—600 миллилитров, после чего возникает сильное ощущение необходимости опорожниться. Если задерживать мочу длительное время, стенки пузыря растягиваются, чтобы вместить больше жидкости. При частых задержках мочевой теряет свою эластичность, что в дальнейшем ухудшает его способность сокращаться и опорожняться полностью», — предупреждают урологи.

Растянутый и ослабленный пузырь может перестать правильно ощущать позыв, что вызовет хроническую задержку мочи или, наоборот, учащенное и неконтролируемое мочеиспускание.

«Постоянное растяжение увеличивает давление внутри органа, что приводит к патологическим изменениям», — отмечают врачи.

Длительная задержка мочи также провоцирует развитие инфекций мочевыводящих путей — застой мочи создает благоприятную среду для размножения бактерий — это цистит, уретрит и другие проблемы, и даже образование камней.

В крайних случаях чрезмерное растяжение оборачивается разрывом стенки органа, что требует немедленного хирургического вмешательства.

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