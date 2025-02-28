Нашим почкам отведена важнейшая функция по очищению крови от тех продуктов метаболических процессов, которые не используются организмом, чтобы получить энергию и построить новые клетки.
«С мочой, вырабатываемой почками, из тела человека удаляется основная масса токсинов. Нормальное функционирование почек обеспечивает выведение из организма лишней жидкости и поддержание ионного баланса», — говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.
Чтобы сохранить почки здоровыми, забудьте о:
1) вредных привычках — алкоголе, курении и т. п.;
2) нехватке сна;
3) кофеине в больших количествах;
4) пассивном образе жизни;
5) дефиците витамина B6;
6) несвоевременных походах в туалет — терпеть вредно;
7) необдуманных диетах;
8) злоупотреблении солью;
9) избытке белка в рационе;
10) недостаточном количестве воды.