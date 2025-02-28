Нашим почкам отведена важнейшая функция по очищению крови от тех продуктов метаболических процессов, которые не используются организмом, чтобы получить энергию и построить новые клетки.

«С мочой, вырабатываемой почками, из тела человека удаляется основная масса токсинов. Нормальное функционирование почек обеспечивает выведение из организма лишней жидкости и поддержание ионного баланса», — говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Чтобы сохранить почки здоровыми, забудьте о:

1) вредных привычках — алкоголе, курении и т. п.;

2) нехватке сна;

3) кофеине в больших количествах;

4) пассивном образе жизни;

5) дефиците витамина B6;

6) несвоевременных походах в туалет — терпеть вредно;

7) необдуманных диетах;

8) злоупотреблении солью;

9) избытке белка в рационе;

10) недостаточном количестве воды.