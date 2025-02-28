Эти десять привычек вредят почкам

Правильный образ жизни помогает органам делать свою работу

Нашим почкам отведена важнейшая функция по очищению крови от тех продуктов метаболических процессов, которые не используются организмом, чтобы получить энергию и построить новые клетки.

«С мочой, вырабатываемой почками, из тела человека удаляется основная масса токсинов. Нормальное функционирование почек обеспечивает выведение из организма лишней жидкости и поддержание ионного баланса», — говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Чтобы сохранить почки здоровыми, забудьте о:

1) вредных привычках — алкоголе, курении и т. п.;

2) нехватке сна;

3) кофеине в больших количествах;

4) пассивном образе жизни;

5) дефиците витамина B6;

6) несвоевременных походах в туалет — терпеть вредно;

7) необдуманных диетах;

8) злоупотреблении солью;

9) избытке белка в рационе;

10) недостаточном количестве воды.