На сколько килограммов в месяц безопасно худеть

Стремительная потеря веса чревата серьезными патологиями

Весной многие пытаются избавиться от лишних килограммов, и, как обычно, сделать это хочется скорее. И снова медики предупреждают о вреде быстрого похудения. Сколько же веса допустимо терять за месяц без вреда для состояния организма?

«Снижать вес нужно постепенно и плавно. Безопасно похудение, когда уходит 500—1000 граммов в неделю, то есть месячный максимум — это четыре килограмма. Так не будет нарушений со стороны здоровья, а по окончании диеты вес не вернется обратно», — объясняют диетологи.

При быстром похудении человек утрачивает мышечную массу, что совершенно не нужно организму, а кроме того, ведет к недомоганию. И после резкой потери веса организм начнет запасать жир на случай повторения такого стрессового периода.

Не стоит придерживаться системы питания, где допустимые продукты представлены в ограниченном варианте: отказ от определенной пищи может стать причиной развития дефицитных состояний и навредить иммунной и нервной системе. Не надо изобретать велосипед: ограничений в сладком, фастфуде, полуфабрикатах, алкоголе и напитках с сахаром достаточно. В остальном можно есть все и готовить здоровые блюда, чтобы питание было сбалансированным. Если добавить к этому физическую активность — успех точно гарантирован.

Быстрая потеря веса опасна нарушениями метаболизма и пищеварительными проблемами: запорами, гастритами, язвами. Неадекватная система питания вредит волосам и ногтям (их одолеет ломкость) и кожным покровам (придут растяжки и морщины). Жесткая диета повышает риски формирования сердечно-сосудистых болезней, и на ней нередко женщина перестает менструировать.