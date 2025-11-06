Пять вредных для глаз привычек

Эти оплошности мы можем совершать ежедневно

Зрение — один из важнейших органов чувств человека, позволяющий воспринимать окружающий мир со всей его красотой и разнообразием. Однако многие повседневные привычки незаметно наносят вред нашим глазам, приводя к развитию различных проблем и снижению остроты зрения.

Привычка № 1: Длительное использование гаджетов. Постоянное взаимодействие с экранами смартфонов, планшетов и компьютеров создает дополнительную нагрузку на глаза. Яркий свет и близкое расстояние до устройства грозят зрительным переутомлением, синдромом сухого глаза и головными болями. Чтобы минимизировать негативное воздействие, офтальмологи рекомендуют скорректировать яркость экрана, подобрать удобный размер шрифта и каждые 20 минут отрывать взгляд от девайса и смотреть вдаль на протяжении 20 секунд.

Привычка № 2: Недостаточное увлажнение глаз. Частое моргание помогает предупредить сухость роговицы, защищая от раздражения и дискомфорта. Но при длительной концентрации внимания на экране наши глаза моргают реже, чем это необходимо, потому для профилактики синдрома сухого глаза полезно пользоваться увлажняющими каплями типа «искусственная слеза» (их должен назначить окулист), поддерживать комфортный уровень влажности воздуха дома и на работе, давать отдых своим глазам путем расслабляющих упражнений.





Привычка № 3: Неправильное освещение рабочего места. Недостаточная или избыточная освещенность негативно сказывается на глазах. Чрезмерно яркий свет становится причиной напряжения глаз, вызывает их усталость и покраснение, а также головные боли. Низкая освещенность вынуждает глаза приспосабливаться к недостаточной видимости, увеличивая риск развития миопии (близорукости). Правильная организация рабочего места предполагает: использование ламп дневного света и светильника для стола, размещение монитора компьютера подальше от окна во избежание бликов.

Привычка № 4: Ношение контактных линз без соблюдения гигиены. Контактные линзы требуют тщательного ухода и правильного обращения. Игнорирование гигиенических норм увеличивает риск инфекционных заболеваний глаз, аллергических реакций и раздражения слизистой оболочки. Основные рекомендации включают: тщательное мытье рук перед надеванием и снятием линз, хранение линз в специальном растворе и замену контейнера и самих линз по инструкции, избегание сна в контактных линзах (исключение составляют жесткие линзы для ночной коррекции зрения).

Привычка № 5: Отсутствие защиты глаз от солнца. Ультрафиолетовые лучи оказывают разрушительное влияние на сетчатку и хрусталик глаза, повышая вероятность катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Рекомендуется носить солнцезащитные очки с УФ-фильтром при выходе на улицу в солнечную погоду не только летом и весной, но и в зимний период, когда солнце бывает слишком ярким, создающим ослепляющие блики на снежном покрове.

