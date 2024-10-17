Близорукость опасна отслоением сетчатки и слепотой

Поэтому важно ежегодно проверять зрение

Миопия, или близорукость, — распространенное зрительное расстройство, при котором человек видит хорошо вблизи, но испытывает трудности с восприятием объектов на расстоянии. Для миопии характерно чрезмерное удлинение глазного яблока и сильное искривление роговицы, из-за чего изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней, и дальние объекты размываются.

К симптомам миопии относят: затуманенное зрение на расстоянии, усталость глаз при чтении или работе за компьютером, частое прищуривание для улучшения фокуса, головные боли из-за напряжения глаз.

Если вы замечаете у себя такие проявления, но еще не носите очки и даже не были у врача, обязательно пройдите обследование. Это позволит начать лечение, подобрать корректирующие средства в виде очков или контактных линз, а также предотвратить последующие зрительные ухудшения.

«Некоторые случаи миопии могут привести к серьезным осложнениям, таким как отслойка сетчатки или катаракта. Офтальмолог поможет избежать этих проблем», — предупреждают специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Отслоение сетчатки — очень опасное состояние, грозящее слепотой и требующее оперативного вмешательства. Катаракта при отсутствии лечения также делает человека слепым.