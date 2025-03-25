Как определить доминантный глаз

Для кого это важно

Если с ведущей рукой все понятно — ею мы пишем и держим ложку, то с тем, какой глаз является доминантным, могут возникнуть вопросы. Зачем вообще определять доминантный глаз?

«Это необходимо для спортсменов. Например, тех, кто занимается теннисом или стрельбой из лука, — ведущий глаз помогает точнее прицеливаться. Также это имеет значение для фотографов и операторов. Да и в повседневной жизни тоже играет роль, сказываясь на координации движений и ориентации в пространстве. Особенно доминантный глаз важен для автомобилистов», — говорят окулисты.

Обычно у человека доминантным является тот глаз, что расположен со стороны ведущей руки, то есть правши «приглядываются» правым, а левши левым глазом, но бывают случаи перекрестного доминирования.

Определение доминантного глаза:

1. Нужно вытянуть руки перед собой и сложить пальцы таким образом, чтобы образовался треугольник. Затем выбрать дальний объект и посмотреть на него через этот треугольник. После начинаем не спеша приближать руки к лицу, не отводя глаз от объекта. «Треугольник» автоматически окажется у ведущего глаза.

2. Следует протянуть руку впереди себя и выставить палец, смотря на предмет вдали. После поочередно закрыть каждый глаз. Когда при закрытии одного глаза палец остается на прежнем месте относительно выбранного предмета — глаз считается доминантным, если палец «перемещается» в сторону — доминантным является другой глаз.