Современным детям, проводящим много времени перед экранами гаджетов, когда взгляд сфокусирован лишь на близко расположенном предмете, следует почаще бывать на улице, где мышцы глаза приспосабливаются к смене рельефа и перспективы, что важно для поддержания нормального функционирования зрительного аппарата.
«Прогулки позволяют ребенку фокусироваться на объектах разной удаленности: вблизи, вдали и на средней дистанции, что тренирует аккомодационные мышцы глаз, предотвращая развитие близорукости и астигматизма. Функции аккомодационных мышц заключены в обеспечении возможности четко видеть предметы на разном расстоянии», — говорят офтальмологи.
При прогулках организм также получает больше естественного света, а солнечный свет способствует выработке витамина D, необходимого для общего здоровья, включая состояние глаз. Искусственное освещение не способно заменить солнце и не оказывает аналогичного положительного эффекта.
Еще во время активных движений на открытом пространстве стимулируется кровообращение всего тела, включая органы зрения. Активизация кровообращения улучшает доставку кислорода и питательных веществ к тканям глаза, поддерживая нормальное функционирование сетчатки и хрусталика.
Исследования показывают, что дети, проводящие достаточное количество времени на улице, имеют меньший риск развития близорукости. Прогулками снимается напряжение, возникающее при длительной концентрации внимания на близких предметах, характерной для чтения книг и занятий с гаджетами.
