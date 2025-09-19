Как прогулки на свежем воздухе сохраняют зрение детям

Врачи рекомендуют гулять ежедневно

Современным детям, проводящим много времени перед экранами гаджетов, когда взгляд сфокусирован лишь на близко расположенном предмете, следует почаще бывать на улице, где мышцы глаза приспосабливаются к смене рельефа и перспективы, что важно для поддержания нормального функционирования зрительного аппарата.

«Прогулки позволяют ребенку фокусироваться на объектах разной удаленности: вблизи, вдали и на средней дистанции, что тренирует аккомодационные мышцы глаз, предотвращая развитие близорукости и астигматизма. Функции аккомодационных мышц заключены в обеспечении возможности четко видеть предметы на разном расстоянии», — говорят офтальмологи.

При прогулках организм также получает больше естественного света, а солнечный свет способствует выработке витамина D, необходимого для общего здоровья, включая состояние глаз. Искусственное освещение не способно заменить солнце и не оказывает аналогичного положительного эффекта.

Еще во время активных движений на открытом пространстве стимулируется кровообращение всего тела, включая органы зрения. Активизация кровообращения улучшает доставку кислорода и питательных веществ к тканям глаза, поддерживая нормальное функционирование сетчатки и хрусталика.

Исследования показывают, что дети, проводящие достаточное количество времени на улице, имеют меньший риск развития близорукости. Прогулками снимается напряжение, возникающее при длительной концентрации внимания на близких предметах, характерной для чтения книг и занятий с гаджетами.

