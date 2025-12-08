Поцелуи помогают защитить зубы от кариеса

Как это работает и в чем еще плюсы таких проявлений любви

Утверждение, что поцелуи способны предотвратить поражение зубов кариесом, верно и даже научно обосновано, однако и при такой заманчивой перспективе ни в коем случае нельзя пренебрегать традиционной гигиеной полости рта. Но как все же работает этот механизм? Как поцелуи защищают от кариеса?

Поцелуи запускают ряд важных физиологических процессов, благотворно влияющих на здоровье полости рта. И ключевой момент — это интенсивное слюноотделение. Слюна выступает в роли естественного защитника зубов. При поцелуях ее производство повышается в разы. Обильным потоком слюны эффективно смываются частички пищи и сахара, представляющие питательную среду для кариесогенных бактерий.

«Слюна насыщена ионами кальция и фосфатов, которые укрепляют зубную эмаль и помогают восстанавливать ее на самых ранних стадиях кариеса — в стадии „белого пятна“. Слюна нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями из зубного налета и разъедающие эмаль. В слюне содержатся ферменты, например лизоцим, и другие белки — иммуноглобулины, подавляющие рост патогенных микроорганизмов. Белками слюны на поверхности зубов образуется тончайшая защитная пленка — пелликула, служащая барьером для кислот и препятствующая прикреплению бактерий к эмали», — говорит к. м. н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач — стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев.

Кроме этого поцелуи:

• повышают иммунитет — во время поцелуя происходит обмен микробиотой, что является своеобразной «прививкой» для защитных сил организма. Иммунитет, сталкиваясь с новой порцией бактерий, начинает создавать против них антитела;

• «тренируют» лицо — поцелуй — это «фитнес» для порядка 30 лицевых мышц, при активной работе которых подтягивается кожа, улучшается кровообращение и замедляется проявление морщин;

• поддерживают сердечно-сосудистую систему — при поцелуе мы сталкиваемся с кардионагрузкой, от которой учащаются сердцебиение и дыхание, что разгоняет кровоток и оздоравливает сердце и сосуды.

