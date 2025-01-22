Эту инфекцию женщина может подцепить от мужчины с бородой

Причина в раздражении кожных покровов колючими волосами

Какой секрет может таить в себе борода? Вероятно, секрет мужской привлекательности: примерно трети женщин нравятся представители сильного пола с растительностью на лице. Однако, помимо силы и харизмы, в бороде скрывается еще кое-что, и это инфекция импетиго.

«После поцелуев с бородатым мужчиной женщина может заметить на своем лице следы раздражения, и это еще не самое страшное. Из-за того, что борода способна стать местом скопления микроорганизмов, у женщины есть риски столкнуться с импетиго — эту распространенную кожную инфекцию вызывают бактерии стрептококков и стафилококков», — информируют дерматологи.

Таким бактериям свойственно провоцировать воспаления кожи или волосяных фолликулов в виде пузырьков с наличием серозной жидкости или гноя внутри. Импетиго является опасной болезнью, запускающей глубокие кожные повреждения, а также поражения лимфатических узлов, потому инфекция требует лечения.

Упомянутые бактерии живут на кожных покровах каждого человека, но особенно опасными для организма они становятся при попадании в раздраженные чем-либо, например бородой, участки или микротрещины.

Мужчинам с растительностью на лице следует тщательно соблюдать гигиену, хотя при наличии бороды и чистоплотность не дает стопроцентной гарантии, что неприятности в виде импетиго не случится.