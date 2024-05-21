Слюна человека обладает ранозаживляющим действием

В ней содержится особое вещество

Ученые обнаружили, что человеческая слюна обладает ранозаживляющими свойствами. Для этого представители науки поместили клетки эпителия, взятые с внутренней стороны щек, в чашки Петри и вывели из них культуру. Далее на образованной клеточной пленке специалисты создали искусственную рану. Потом одна культура клеток была размещена в изотоническом растворе без сторонних примесей, а другая — в слюне человека.

«Через 16 часов было замечено, что чашка со слюной способствовала полному затяжению „раны“. Тогда среди обилия компонентов слюны начались поиски того самого, который оказывает регенерирующее действие. Им оказался белок гистатин», — сообщается об исследовании.

Благодаря этому стало понятно, что способствует ускоренному заживлению ран в ротовой полости, в отличие от травм кожных покровов, а также почему животные склонны к зализыванию ран.