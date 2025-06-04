Передается ли кариес по наследству

На что здесь влияет генетика

Иногда от людей можно слышать, что плохие зубы передались им от ближайших родственников, поэтому им часто приходится лечиться у стоматолога. Что здесь правда, а на что можно повлиять?

Наследственные факторы действительно играют важную роль в предрасположенности к стоматологическим проблемам, в том числе и к кариесу. Генетикой закладывается толщина, структура и прочность зубной эмали. У кого-то эмаль может быть менее устойчивой к воздействию кислот и бактерий, что увеличивает риск развития кариеса.

«Наследственные особенности сказываются на объеме, составе и кислотности слюны. Слюна необходима для защиты зубов, смывания бактерий и нейтрализации кислот. Определенные наследственные заболевания или физиологические особенности способны привести к снижению слюноотделения, что повысит предрасположенность к кариесу», — говорят стоматологи.





От генетических факторов также зависит уровень иммунитета и реакция организма на бактерии, вызывающие кариес. Ослабленный иммунитет способствует быстрому развитию патогенной микрофлоры в полости рта.

«Хотя наследственность устанавливает некие риски, она не является единственным фактором, определяющим здоровье зубов. В этом вопросе крайне важны образ жизни, гигиена полости рта, питание и регулярность посещения стоматолога», — отмечают специалисты.

Даже если у вас предрасположенность к стоматологическим проблемам, насколько все будет хорошо или плохо, во многом зависит от вашего отношения к полости рта. Чтобы сохранить зубы, периодически проходите профилактические осмотры у стоматолога, используйте качественные средства гигиены полости рта и не ограничивайтесь одной лишь пастой — на помощь придут и зубная нить с ирригатором, придерживайтесь рациона с ограничением сладостей и кислых напитков, при необходимости применяйте профессиональные методы укрепления эмали и фторирование.

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