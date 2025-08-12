Постоянное использование антисептиков может вызвать дерматит

Когда применение таких средств оправданно

Впервые 12 августа 1865 года медики использовали карболовую кислоту при проведении оперативного вмешательства для предотвращения инфицирования раны пациента. Применение антисептиков в медицинских учреждениях уже давно стало обязательным, но с некоторых пор антибактериальные средства вошли в обыденную жизнь человека настолько прочно, что многие пользуются дезинфицирующими салфетками и спреями ежедневно. Чем это опасно?

Большинство антисептиков содержат спирт, который быстро уничтожает микробы, но одновременно высушивает и повреждает верхний слой кожи. Постоянное их применение может привести не только к сухости кожных покровов, но и трещинам, раздражениям и даже дерматиту.

«Кожа человека является барьером, защищающим от вредных микроорганизмов. Частое обращение к антисептикам нарушает естественный микробиом кожи, делая ее более уязвимой перед инфекциями», — говорят дерматологи.

Хотя антисептики эффективны против многих патогенов, чрезмерное их использование без особой надобности способно сформировать устойчивость штаммов микроорганизмов.





Когда и как часто использовать антисептики? Когда нет возможности помыть руки, можно применить антисептик после контакта с потенциально грязными поверхностями, перед едой, после посещения общественных мест или транспорта. Чрезмерное увлечение подобными средствами без явной необходимости не увеличивает защиту и может навредить коже. Антисептики полезны в ситуациях, когда нет доступа к воде, в иных условиях предпочтительнее мыть руки под краном с мылом.

После использования антисептика наносите увлажняющий крем для восстановления защитного барьера кожи. Не берите антисептик, если кожа повреждена или имеет раздражения. В случае кожных реакций откажитесь от антисептика и обратитесь к врачу.

Помните, основная и наиболее безопасная мера гигиены — это регулярное мытье рук с мылом и водой. Антисептики — лишь вспомогательное средство, которое стоит использовать осознанно и по необходимости.

Читайте также: Мытье рук играет важную роль в профилактике ОРВИ.

Смотрите еще: Зачем надо стирать новую одежду.

Тоже интересно: Природные антисептики содержатся в зеленом луке.