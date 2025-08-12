Впервые 12 августа 1865 года медики использовали карболовую кислоту при проведении оперативного вмешательства для предотвращения инфицирования раны пациента. Применение антисептиков в медицинских учреждениях уже давно стало обязательным, но с некоторых пор антибактериальные средства вошли в обыденную жизнь человека настолько прочно, что многие пользуются дезинфицирующими салфетками и спреями ежедневно. Чем это опасно?
Большинство антисептиков содержат спирт, который быстро уничтожает микробы, но одновременно высушивает и повреждает верхний слой кожи. Постоянное их применение может привести не только к сухости кожных покровов, но и трещинам, раздражениям и даже дерматиту.
«Кожа человека является барьером, защищающим от вредных микроорганизмов. Частое обращение к антисептикам нарушает естественный микробиом кожи, делая ее более уязвимой перед инфекциями», — говорят дерматологи.
Хотя антисептики эффективны против многих патогенов, чрезмерное их использование без особой надобности способно сформировать устойчивость штаммов микроорганизмов.
Когда и как часто использовать антисептики? Когда нет возможности помыть руки, можно применить антисептик после контакта с потенциально грязными поверхностями, перед едой, после посещения общественных мест или транспорта. Чрезмерное увлечение подобными средствами без явной необходимости не увеличивает защиту и может навредить коже. Антисептики полезны в ситуациях, когда нет доступа к воде, в иных условиях предпочтительнее мыть руки под краном с мылом.
После использования антисептика наносите увлажняющий крем для восстановления защитного барьера кожи. Не берите антисептик, если кожа повреждена или имеет раздражения. В случае кожных реакций откажитесь от антисептика и обратитесь к врачу.
Помните, основная и наиболее безопасная мера гигиены — это регулярное мытье рук с мылом и водой. Антисептики — лишь вспомогательное средство, которое стоит использовать осознанно и по необходимости.
