Природные антисептики содержатся в зеленом луке

Есть ли принципиальные отличия между этим и репчатым луком

Зеленый лук богат витаминами C, K, группы B, магнием, калием и кальцием. Он содержит фитонциды — природные антисептики, укрепляющие иммунитет и помогающие бороться с воспалениями. Зеленый лук способствует улучшению обмена веществ, нормализации работы пищеварительной системы и поддержанию состояния сердца и сосудов. Также он обладает мочегонным эффектом, помогая выводить лишнюю жидкость из организма.

«Зеленый лук заключает в себе больше витаминов C и K, а также фитонцидов, чем репчатый. Он более насыщен антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений и снижающими риски развития хронических заболеваний. Еще зеленый лук является менее калорийным — в нем меньше углеводов и сахаров, чем в репчатом», — говорят диетологи.

Зеленый лук обладает мягким, свежим вкусом и обычно добавляется в салаты, закуски и блюда в сыром виде. Репчатый лук имеет более острый вкус и используется для приготовления горячих блюд, соусов и маринадов. Репчатый лук располагает большим количеством серосодержащих соединений, которые при термической обработке превращаются в ароматические компоненты, а также обладает усиленными противомикробными свойствами.

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