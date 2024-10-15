Мытье рук играет важную роль в профилактике ОРВИ

Нужно ли использовать при этом антибактериальное мыло

Мытье рук считается одним из простейших и наиболее эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний, включая острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Патогены, вызывающие ОРВИ, могут передаваться как воздушно-капельным путем, так и через контактные поверхности. Микробы остаются на руках человека после прикосновения к различным предметам, потому регулярное мытье рук особенно важно для снижения риска сезонной заболеваемости.

Руки обязательно нужно мыть после посещения общественных мест и транспорта, прихода с улица, после туалета, перед едой, тогда, когда они очевидно загрязнились по какой-либо причине. Но даже если вы весь день находитесь дома, руки необходимо мыть не только тогда, когда вы собираетесь поесть или вышли из санузла.

Когда еще надо мыть руки:

• после кашля или чихания — вирусы могут оседать на руках, если вы касаетесь лица или носа;

• после прикосновения к предметам, которые могут быть загрязнены, например дверным ручкам, ручкам шкафов и прочего;

• перед и после ухода за больным, если кто-то в вашем доме недомогает;

• после игр с домашними животными — животные могут переносить микроорганизмы, которые бывают опасны для человека;

• перед использованием косметических средств — это поможет предотвратить попадание микробов на лицо.





«На руках человека может находиться множество различных микроорганизмов — до 140 миллионов, включая как безвредные, так и потенциально патогенные. К патогенам относятся вирусы гриппа, аденовирусы, коронавирусы, бактерии — это стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и другие, грибы — дерматофиты и дрожжи. Эти микробы способны вызывать различные заболевания, от легких инфекций до серьезных поражений», — информируют микробиологи.

Нужно ли пользоваться антибактериальным мылом? Антибактериальное мыло содержит активные ингредиенты, направленные на уничтожение или подавление роста бактерий. Однако для предотвращения ОРВИ такое мыло не является необходимым, так как большинство вирусов не поддаются воздействию антибактериальных средств. Обычное мыло и вода эффективно удаляют вирусы и микроорганизмы с поверхности рук, благодаря механическому действию при мытье.

Постоянное использование антибактериального мыла чревато развитием устойчивости бактерий к антибиотикам, а также нарушением микрофлоры кожи. В большинстве случаев обычного мыла и воды вполне достаточно для предотвращения инфекций. Антибактериальные средства следует применять в случаях, когда нет доступа к воде и мылу, или в ситуациях, требующих особой гигиеничности, например в медицинских учреждениях.

Всемирный день мытья рук отмечают ежегодно 15 октября. Не пора ли вам помыть свои руки?