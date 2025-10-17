Популярный препарат для похудения можно заменить орехами

Достаточно включить продукт в ежедневный рацион

Новое исследование ученых показало, что несколькими граммами орехов в день можно улучшить память и даже ускорить процессы похудения, результаты которого будут не хуже, чем от популярного среди звезд препарата для сжигания жира.

«Потребление на завтрак 50 г орехов — это порядка 9—12 штук — подарит чувство бодрости, а также благотворно отразится на памяти и реакции. Помимо этого, присутствие орехов в диете с ограничением калорий не станет препятствием в снижении веса. Орехи в рационе позволяют интенсивнее худеть, чем организация питания без этого продукта», — сообщают представители науки.

Специалисты уверены, что орехи способны составить здоровую конкуренцию жиросжигающим медикаментам. За счет одной горстки орехов, съедаемой каждый день, организм получает белок, клетчатку и полезные жиры — все эти компоненты очень важны для поддержания здоровья.

