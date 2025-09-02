От этого витамина зависит ваш метаболизм

Если его концентрации в организме недостаточно, вес будет расти

От витамина D может зависеть скорость обмена веществ и судьба полученных калорий — станут они мышцами или превратятся в жировые отложения. Витамину D отводится ключевая роль в метаболизме и распределении энергии.

«Когда витамина D в организме мало, тело делает жировые запасы, даже при соблюдении правильного питания и физической активности. При недостатке этого вещества люди также сталкиваются с усталостью, слабостью в мышцах и замедленным восстановлением», — говорят диетологи.

В ходе исследований ученые определили, что высокими дозами витамина D осуществляется подавление миостатина — гормона, блокирующего рост мышечной массы, улучшается чувствительность к лептину — гормону голода, ускоряются процессы жиросжигания, а энергия даже в пассивном состоянии расходуется в большем количестве.

Витамин D содержится в жирной рыбе, красном мясе, печени, яичных желтках. Многим людям он может требоваться и в виде добавки — дозировку определяет врач, опираясь на результаты анализов.

