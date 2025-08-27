Мозг сладкоежек всегда немного «пьян»

Как углеводы снижают интеллект

Врачи предупреждают, что при злоупотреблении сладостями можно заметить снижение интеллектуальных способностей. У людей, закидывающих в себя чрезмерное количество конфет, булочек, мороженого и всего подобного, нейроны страдают от углеводных скачков, что выливается в сокращение продуктивности мозговой деятельности.

«Мозг сладкоежки находится примерно в таком же состоянии, как и у человека при средней степени алкогольного опьянения», — сообщают диетологи.

Если вы замечаете за собой, что жизненный тонус снизился, сообразительность ухудшилась, энергии недостаточно, а вот вялости и сонливости стало слишком много, возможно, причина этих проблем в чрезмерном поедании сладостей. Когда в кровотоке повышена концентрация сахара, мозговой центр, отвечающий за активность в течение дня, деактивируется.

