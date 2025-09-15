Почему желтеет кожа на ладонях

Причина может быть в серьезном заболевании

Желтоватый оттенок кожи рук может вызывать беспокойство и заставлять задумываться о своем здоровье. Такое изменение цвета покровов бывает обусловлено разными причинами. Некоторые из них совершенно безопасны, тогда как другие требуют обращения к врачу. Рассмотрим самые распространенные ситуации, приводящие к пожелтению кожи на ладонях.

«Наиболее частым фактором, провоцирующим появление желтизны кожи рук, является каротиновая желтуха. Это возникает вследствие повышенного потребления продуктов, богатых каротином — веществом, придающим оранжевый или желтый цвет овощам и фруктам: моркови, тыквы, манго и других. Каротин способен временно окрашивать кожу, особенно ладони и подошвы ног, создавая желтовато-оранжевый оттенок. Обычно такая форма желтухи проходит самостоятельно при снижении потребления соответствующих продуктов», — говорят дерматологи.

Иногда пожелтение кожи связано с заболеваниями печени, такими как гепатит или цирроз. Печень играет ключевую роль в обмене билирубина — пигмента, вырабатываемого при распаде старых эритроцитов. Когда печень не справляется с переработкой билирубина, он накапливается в тканях, создавая на коже характерный желтый оттенок. Важно отметить, что пожелтение ладоней при заболеваниях печени сопровождается аналогичными изменениями и на других участках тела, а также наличием иных симптомов: усталости, тошноты, дискомфорта в правом подреберье.





Гипотиреоз — недостаточная выработка гормонов щитовидной железой — порой тоже проявляется изменением оттенка кожи. Хотя это состояние чаще ассоциируется с бледностью покровов, возможны случаи, когда определяется легкий желтоватый цвет. Дополнительно гипотиреоз заявляет о себе увеличением веса, зябкостью, повышенной усталостью и нарушением менструального цикла у женщин.

«Реже причина пожелтения ладоней скрывается в генетических заболеваниях, влияющих на метаболизм жиров и пигментов, либо специфическом воздействии некоторых лекарственных препаратов», — отмечают врачи.

Диагностика при пожелтении кожи начинается с визита к терапевту или дерматологу. Врач проведет осмотр, соберет анамнез и назначит необходимые лабораторные анализы, например биохимию крови, УЗИ органов брюшной полости, гормональные тесты.

Помните, что самолечение недопустимо, особенно если пожелтение сопровождается расширенной симптоматикой, поэтому с проблемой лучше сразу показаться врачу.

