Нехватка этих витаминов вызывает сухость кожи ладоней

Какие еще факторы вредят внутренней стороне кистей рук

Кожа на ладонях играет важную роль в нашей повседневной жизни, обеспечивая защиту и чувствительность. Помешать этому может сухость покровов данной области, причем на наружной части кисти подобных неприятностей в виде потрескавшейся и облезлой кожи может не наблюдаться. Почему же страдают ладони?

«Сухость кожи на ладонях бывает вызвана нехваткой витаминов A, группы B (особенно B2, B3, B6 и B12), витаминов C, E, а также цинка», — сообщают дерматологи.

Кожа на ладонях страдает от сухости, вызванной низкой влажностью воздуха, частым мытьем рук с использованием мыла или антисептиков, а также недостатком увлажняющих средств.

Проблема может быть связана с контактным дерматитом, когда приходится взаимодействовать с различными химическими веществами, либо с болезнью — атопическим дерматитом или экземой, псориазом, грибковой инфекцией, аллергией, стрессовым воздействием.

Для предупреждения сухости регулярно используйте увлажняющие кремы, особенно после мытья рук. Обратите внимание на средства, содержащие глицерин, вазелин или натуральные масла. Старайтесь минимизировать контакт с химическими веществами и моющими средствами, надевайте перчатки при выполнении домашних дел. Для мытья рук подберите мыло без агрессивных компонентов, откажитесь от антисептиков с высоким содержанием спирта.

Если проблемы с кожей не проходят или сопровождаются зудом, покраснением или другими симптомами, рекомендуется обратиться к дерматологу. Специалист сможет определить точную причину и предложить соответствующее лечение.