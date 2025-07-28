Инкубационный период при заражении гепатитом С может растянуться на полгода

Когда нужно сдать анализ крови

Известно ли вам, насколько коварным является гепатит C? При попадании в организм человека HCV проявляет свою нестабильность, постоянно изменяясь и мутируя, поэтому диагностировать его и начать лечение бывает сложно.

Инкубационный период — время от момента заражения до выработки антител или появления симптомов заболевания составляет от 14 до 180 дней.

«Гепатит С может иметь острую форму — она заканчивается выздоровлением или переходит в хроническую. Хроническая, пожизненная форма, способна вызвать цирроз, рак печени — гепатоцеллюлярную карциному и летальный исход», — говорит начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева.

Анализ крови на гепатит С рекомендуется сдавать хотя бы раз в жизни каждому человеку, а при определенных условиях делать это стоит периодически. Показаниями для исследования служит беременность; прием инъекционных наркотиков — даже разовый и даже если это было давно; отклонения в работе почек; переливание донорской крови или пересадка органов; контакт с кровью больного гепатитом С; наличие гепатита С у членов семьи; диагностированная ВИЧ-инфекция.

Регулярная проверка на гепатит С необходима при лечении гемодиализом — внепочечном очищении крови при заболеваниях почек; при контактах с кровью других людей — касается медицинских работников, сотрудников косметологических и тату-салонов.

На сегодняшний день не существует эффективной вакцины против гепатита С, но своевременная диагностика и назначенное лечение соответствующими противовирусными препаратами позволяют полностью избавиться от болезни.

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