Почему взрослым не подходит детский крем

Ошибочно считать это средство универсальным

Немало взрослых предпочитает иногда воспользоваться детским кремом, полагая, что такой продукт отличается лучшими свойствами и качеством, ведь разработан он для самых маленьких потребителей. Однако при этом не учитывается, что у кремов бывают разные задачи, а у каждого типа кожи свои потребности, потому детский крем не может быть постоянно прописан в уходе за взрослой кожей.

«Детский крем рассчитан на очень чувствительную и еще формирующуюся как защитный механизм кожу младенца. Взрослая кожа часто требует более устойчивых к внешним факторам увлажняющих средств, а также продуктов с ингредиентами, направленными на конкретные проблемы (морщины, пигментация, акне, розацеа и прочее). Один и тот же крем редко закрывает широкий спектр взрослых задач», — говорят дерматологи.

Детские продукты часто ориентированы на мягкость и минимальный риск раздражения, что может означать облегченные текстуры и меньшую окклюзию — замедление испарения воды с поверхности кожи. Взрослым с более выраженной сухостью покровов или обезвоживанием может требоваться текстура побогаче — с добавлением барьерных липидов, чтобы дольше сохранять влагу и восстанавливать кожный барьер.





«Большинство детских увлажняющих кремов не содержат активных компонентов, ориентированных на частые взрослые запросы: антиоксидантов, пептидов, ретиноидов, кислот и других необходимых веществ», — отмечают специалисты.

Стоит учесть и то, что детские средства проходят тестирование на безопасность исключительно для детской кожи. Это значит, что они не проверены на взаимодействие с возрастными изменениями покровов, не оценивалась их долговременная защита барьера зрелой кожи и неизвестны последствия от их сочетания с активными ингредиентами, которые взрослые часто добавляют в свой уход.

Когда детский крем может подойти как временный вариант? При очень чувствительной коже, реагирующей на отдушки и агрессивные ингредиенты. Если вы сталкиваетесь с раздражением от большинства обычных кремов, иногда детский, без запаха и с минимальным количеством составляющих, действительно может использоваться для увлажнения и защиты барьера. Порой для краткосрочного восстановления кожного покрова после раздражения или незначительного дерматита иногда применяют «мягкие» детские формулы по рекомендации дерматолога. И в случае аллергии на косметику взрослых, когда выбирают полностью нейтральную, гипоаллергенную уходовую программу под наблюдением специалиста.

