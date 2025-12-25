Почему опасно совмещать лекарства с алкоголем

В новогоднюю ночь всем, кто принимает препараты, лучше воздержаться от спиртного

Если вы проходите лечение или получаете поддерживающую терапию, вам стоит проявить осторожность в новогодние праздники, и будет лучше вовсе отказаться от употребления спиртного. Алкоголь влияет на метаболизм многих лекарственных препаратов, усиливая или ослабляя их действие, что может спровоцировать различные проблемы со здоровьем.

Некоторые медикаменты сами по себе имеют побочные эффекты. Это, например, сонливость, головокружение или тошнота. Алкоголь делает эти симптомы более выраженными и даже опасными, что весьма типично в случае с антидепрессантами, снотворными и антибиотиками.

«Алкоголь конкурирует с лекарствами за ферменты печени, участвующими в их расщеплении. Это замедляет процесс детоксикации и увеличивает концентрацию препарата в крови, повышая риск токсического воздействия. Особенно такое возможно с противосудорожными препаратами, антикоагулянтами», — говорят терапевты.

Длительное употребление алкоголя вместе с конкретными медикаментами способно привести к развитию тяжелых состояний, таких как панкреатит, гепатит или сердечная недостаточность. В качестве примера врачи называют НПВС — нестероидные противовоспалительные средства, статины.





Что произойдет, если выпить алкоголь во время приема лекарств? Последствия зависят от типа принимаемого препарата и количества употребляемого алкоголя. В сочетании с антибиотиками, например, может случиться рвота, головная боль, учащенное сердцебиение и повышение температуры тела. С обезболивающими возрастают риски повреждения слизистой желудка и кишечника, вплоть до язв и кровотечений. Гипотензивные средства с алкоголем вызывают резкое падение артериального давления, вплоть до коллапса, а с психотропными веществами усиливается седативный эффект, приводящий к потере сознания и угнетению дыхания.

Многие пациенты задаются вопросом: можно ли позволить себе расслабиться в праздничные дни, например в Новый год? Ответ зависит от индивидуальных особенностей организма и характера лечения.

«Однократный прием небольшого количества алкоголя, например бокала шампанского, обычно не представляет серьезной угрозы здоровью, но вероятность усиления побочных эффектов не исключается. Регулярное же потребление алкоголя значительно повышает риски осложнений и снижает эффективность терапии. Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать спиртного вообще, поскольку оно усугубляет течение болезни и затрудняет контроль над состоянием», — предупреждают врачи.

Перед праздниками важно проконсультироваться со своим доктором относительно совместимости прописанных лекарств с алкоголем. Даже умеренное потребление спиртного может негативно сказаться на самочувствии и ходе лечения, поскольку безопасной дозы алкоголя просто не существует.

Читайте также: Этот напиток обязательно должен быть на новогоднем столе.

Смотрите еще: От каких новогодних угощений здоровье может серьезно пострадать.

Это тоже интересно: Прерывание курса антибиотикотерапии может привести к сепсису.