Прерывание курса антибиотикотерапии может привести к сепсису

Эти препараты имеют строгие правила приема

Антибиотики — острая тема, которая беспокоит врачей из-за неправильного использования пациентами медикаментов этой группы. Все потому, что ошибки при терапии чреваты развитием антибиотикорезистентности — устойчивости к компонентам препарата, при которой патогены перестают реагировать на антибиотик, что затрудняет или делает вовсе невозможным лечение бактериальной инфекции.

«Правильное завершение курса антибиотиков играет ключевую роль в успешном лечении бактериальной инфекции и предотвращении серьезных осложнений. Важно понимать, что улучшение самочувствия еще не означает полного выздоровления организма. При назначении антибиотиков врач рассчитывает оптимальную продолжительность курса исходя из типа заболевания, вида патогенных бактерий и индивидуальных особенностей пациента», — говорят терапевты.

Независимо от продолжительности курса важно соблюдать три ключевых принципа: полностью пройти назначенный врачом курс, даже если симптомы болезни исчезли раньше; придерживаться рекомендованной дозировки; регулярно принимать препарат согласно графику, например каждые 8 часов.





Самостоятельное прекращение курса антибиотиков сразу же после улучшения состояния может привести к серьезным последствиям:

• возврату симптомов и повторному обострению инфекции — при досрочном завершении лечения возможно лишь временное облегчение самочувствия. Оставшиеся жизнеспособные бактерии начинают размножаться вновь, вызывая рецидив заболевания. Однако теперь болезнь может протекать тяжелее, поскольку уцелевшие микроорганизмы становятся более устойчивыми к действию препарата;

• формированию лекарственно-устойчивых форм бактерий — неправильно подобранная доза или недостаточная продолжительность курса способствует появлению бактерий, устойчивых к данному виду антибиотика, — той самой антибиотикорезистентности. Лечение последующих инфекций такими препаратами становится неэффективным, отягощая процесс выздоровления и увеличивая риск тяжелых осложнений;

• повышение риска побочных эффектов — неполный курс антибиотиков создает условия для селекции определенных групп бактерий, усиливающих способность вызывать побочные эффекты, включая аллергические реакции, дисбактериоз, кандидозы и нарушение функций печени и почек.





«Раннее прекращение приема антибиотиков увеличивает риски хронизации процессов, например тонзиллитов, бронхитов; распространения инфекции в соседние органы и ткани — абсцесса, менингита, остеомиелита; перехода инфекции в генерализованную форму — сепсис; длительного сохранения симптоматики — неполного восстановления иммунитета, затянутого течения болезни; появления стойких воспалительных процессов в организме — гломерулонефрита, миокардита, артрита», — предупреждают врачи.

Важно отметить, что самостоятельно прерывать курс лечения недопустимо. Если же возникли серьезные нежелательные явления во время терапии, требуется консультация лечащего врача, который примет решение о замене препарата или изменении дозы и оценит необходимость продолжения лечения.

