По каким причинам развивается язва желудка

Эти симптомы указывают на патологию

Язва желудка — это хроническое заболевание, при котором на слизистой оболочке органа образуется локальный дефект. Одной из основных причин формирования патологии признано инфицирование Helicobacter pylori. Эта бактерия повреждает слизистые желудка и способствует развитию воспаления.

Избыточная кислотность желудочного сока также провокатор болезни. Повышенная секреция кислоты создает условия, при которых внутренние стенки желудка более подвержены повреждениям.

«Длительный прием нестероидных противовоспалительных средств способен повреждать слизистую желудка и приводить к образованию язв. Хронический стресс, нерегулярное питание, злоупотребление острыми, жареными, жирными блюдами приближают развитие патологии. Курение и употребление алкоголя — факторы, ухудшающие защитные свойства слизистой и запускающие повреждения», — говорят гастроэнтерологи.

В некоторых случаях роль в приобретении заболевания играет и генетическая предрасположенность.





Какие симптомы указывают на язву желудка:

• боль в верхней части живота — обычно локализуется в эпигастральной области, может носить схваткообразный или ноющий характер, усиливаться натощак или после еды;

• изжога и ощущение жжения — связаны с повышенной кислотностью и раздражением слизистой;

• тошнота и рвота — могут сопровождать язву, особенно при обострениях;

• потеря аппетита и снижение веса — связаны с дискомфортом при приеме пищи и ухудшением общего состояния;

• кровотечения — в тяжелых случаях возможна кровь в рвоте или черный стул, что свидетельствует о внутреннем кровотечении.

Если вы заметили у себя подобные симптомы, важно посетить гастроэнтеролога для диагностики и назначения соответствующей терапии. Своевременное обращение к специалисту и правильное лечение позволяют эффективно справиться с язвой желудка и избежать осложнений.

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