Почему некоторые люди совсем не переносят алкоголь

Дело может быть не только в генетике

Большинство людей может без особых проблем употреблять алкогольные напитки, а для некоторых даже небольшая доза становится причиной неприятных симптомов. Непереносимость алкоголя — это состояние, при котором организм плохо реагирует на спиртное или вовсе не способен его перерабатывать.

Непереносимость алкоголя случается при генетической мутации, которая влияет на ферменты, отвечающие за метаболизм алкоголя. Например, недостаточность фермента альдегиддегидрогеназы приводит к замедленному расщеплению ацетальдегида — токсичного продукта распада алкоголя. В результате при употреблении возникает покраснение лица, тошнота, головная боль и другие неприятные симптомы даже от небольших доз.

Генетические вариации, связанные с непереносимостью алкоголя, чаще встречаются у представителей определенных этнических групп, таких как восточные азиаты, например у китайцев, японцев, корейцев. У них значительно выше риск возникновения побочных явлений при употреблении алкоголя.





Кто-то может иметь и аллергическую реакцию на компоненты алкогольных напитков, такие как сульфиты, глютен или добавки. Это вызывает кожные проявления, отеки, затрудненное дыхание и другие симптомы.

При заболеваниях печени или желудка организм тоже хуже справляется с переработкой алкоголя, что усиливает неприятные последствия и увеличивает вероятность осложнений.

Прием определенных лекарств также подразумевает полный отказ от алкоголя, поскольку несовместимость одних веществ с другими провоцирует сильные побочные реакции.

Если вы заметили, что даже небольшая порция алкоголя существенно ухудшает ваше самочувствие, лучше избегайте его употребления, а точную причину непереносимости определите, посетив врача.

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