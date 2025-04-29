Остеопороз может развиться на фоне заражения Helicobacter pylori

Как связаны гастрит и проблемы с костями

При наличии в организме бактерии Helicobacter pylori, которая провоцирует хроническое воспаление желудка, есть риски заполучить также остеопороз.

«Наибольшую опасность представляют штаммы, вырабатывающие белок CagA. От них уровень воспаления усиливается, что вызывает „вымывание“ минералов из костной ткани», — сообщается об исследовании волгоградских ученых.

Ранее медики считали, что Helicobacter pylori угрожает лишь желудку, теперь доказано, что проблемы при этом могут развиться и со скелетом. Пациентам с хроническим гастритом, тем более при наличии также аутоиммунной патологии, и еще женщинам возраста 40+ с обнаруженной Helicobacter pylori следует проверить, в каком состоянии находятся кости.