Боли в животе — повод пройти ФГДС

При каких еще симптомах рекомендуется обследование

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) — важный диагностический метод, позволяющий врачам визуально оценить состояние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Пациентам такое обследование, конечно, не нравится, но иногда его необходимо выполнить.

Показания для ФГДС:

• боли в животе — постоянные или периодические боли в области живота, особенно в верхней его части, бывают признаком заболеваний желудка или двенадцатиперстной кишки;

• изжога и рефлюкс — частые эпизоды изжоги, жжения за грудиной или кислого привкуса во рту способны указывать на гастрит, эзофагит или другие расстройства;

• тошнота и рвота — эпизодическая тошнота, рвота, особенно с примесью крови или желчи, требуют немедленного обращения к врачу и обследования;

• проблемы с глотанием — затруднения при глотании порой свидетельствуют о патологиях пищевода и предполагают диагностику;

• необъяснимая потеря веса — похудение без видимой причины тоже бывает связано с патологиями пищеварительной системы;

• кровь в стуле или черные испражнения — такие проявления часто свидетельствуют о кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

«Если имеются хронические заболевания желудка, такие как гастрит или язвенная болезнь, регулярное обследование с помощью ФГДС может быть рекомендовано для контроля состояния здоровья», — отмечают специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Один или несколько из перечисленных симптомов являются основанием для посещения врача. Не бойтесь проверяться — перед ФГДС проводится орошение глотки анестетиком, а само обследование занимает не более 10 минут. Ранняя диагностика и своевременное лечение позволят избежать серьезных осложнений и улучшить качество жизни.